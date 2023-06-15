كولومبيا تبحث عن «كلب بطل».. أسهم في العثور على الأطفال الأربعة

تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في كولومبيا، حملة دعم الكلب البوليسي «ويلسون» الذي فُقد أثره بعدما كان له دور بارز في عملية العثور على الأطفال الأربعة الذين تاهوا في الأدغال الكولومبية، فيما ينشط بحثاً عنه عناصر الجيش.

وحفلت الشبكات الاجتماعية في كولومبيا بوسوم كثيرة داعمة للكلب، وهو من نوع الراعي البلجيكي ويبلغ ست سنوات، وشارك في عملية العثور على الأطفال الذين تاهوا 40 يوماً في الغابة الكولومبية إثر تحطم طائرة صغيرة كانت تقلهم. وعثر الكلب على زجاجة حليب الرضيع على بُعد كيلومترات من موقع تحطّم الطائرة، ما عزّز الآمال في العثور على الأطفال أحياء. وأكد الجيش في تغريدة أن «عمليات البحث جارية»، لأن عناصره «لا يتخلّون عن زميل في الميدان».