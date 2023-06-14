برشلونة تقر هذه التعويضات لضحايا لصوص الشاطئ

في حال خرجت من مياه بحر المتوسط الساحرة في مدينة برشلونة الاسبانية، لتجد أن ثيابك وباقي ممتلكاتك الشخصية قد سُرقت، فإن خدمة جديدة تقدمها الشرطة ستهون عليك قليلا، وتتمثل باختصار بتقديم ما يكفي لتجنب إحراج العودة للمنزل أو الفندق بثياب السباحة.

وستتحمل شرطة برشلونة كلفة تقديم قميص أبيض وسروال قصير أزرق غامق وشبشب وبطاقة نقل عام، في إطار محاولة تعويض بسيطة تحت اسم "أطقم استبدال الملابس" والتي سيتم تقديمها لضحايا السرقة على شواطئ المدينة.

ولسوء الحظ ، فإن السرقة أمر شائع جدا في المدينة، سواءا كنت تتجول في أحيائها، أو تسترخي على شواطئها، حيث يمكن أن تترك متعلقاتك على الشاطئ بينما تذهب للسباحة في البحر وعندما تعود ستجد أنك فقدت كل شيء.

وبينما يعرف السكان المحليون هذا السيناريو جيدًا ونادرًا ما يتركون متعلقاتهم دون مراقبة إلا أن الضحايا غالبًا ما يكونوا من السياح والزائرين المطمئنين.

ويترك الكثير من الناس بملابس السباحة أو بنطال السباحة فقط ، غير قادرين على العودة إلى أماكن إقامتهم بدون ملابس وتذكرة مترو.

ووفقًا للشرطة المحلية، طلب 174 شخصًا بالفعل المساعدة بسبب هذا السيناريو بالذات، في الأشهر القليلة الماضية.

وخلال أشهر الصيف الحالي في العاصمة الكاتالونية ستقوم فرقة عمل خاصة من الشرطة الاسبانية بمراقبة الساحل والشواطئ حتى نهاية شهر سبتمبر.

وكشف رئيس الحرس المدني، بيدرو فيلاسكيز، عن أن "السرقات" هي واحدة من أكثر القضايا شيوعًا التي تحاول قوته المكونة من 100 جندي، إضافة إلى 11 قائدًا و 80 عميلًا ، منعها.