زيف موته ليعرف من يحبه.. وزيادة «اللايكات»

زيف رجل في بلجيكا وفاته بالتعاون مع أسرته الضيقة، ليحضر لاحقا إلى جنازته بطائرة هليكوبتر كجزء من حيلة درامية قال أنها لتعليم عائلته الكبيرة درسًا عن "البقاء على اتصال".

وأخبر ديفيد بيرتين 45 عامًا ، وهو ناشط على منصة "تيك توك"، زوجته وأطفاله عن خطته التفصيلية فساعدوه على تنفيذها من خلال الترويج لها على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونعته إحدى بناته زيفًا، حيث كتبت على وسائل التواصل الاجتماعي: "ارقد بسلام يا أبي. لن أتوقف عن التفكير فيك."

وأضافت " لماذا الحياة غير عادلة؟ لماذا أنت؟ كنت ستصبح جدًا، وما زالت حياتك كلها أمامك. أحبك! نحن نحبك! لن ننساك أبدا.'

ونظمت الأسرة استكمالا للخدعة جنازة نهاية الأسبوع الماضي بالقرب من لييج، وبينما تجمع المشيعون، فوجئوا بدخول طاقم تصوير بطائرة هليكوبتر ليظهر لهم "المتوفي" الحي.

وبالطبع لم ترق المزحة "المروعة " للناشط على "تيك توك" فاعتبرها الكثيرون "مزحة قاسية" "و"في غير مكانها"، علما أنها استرعت انتباه الـ 162000 متابعا الذي لدى بيرتن..

واضطر بيرتن لاحقا إلى شرح أفعاله، حسبما ذكرت صحيفة "التايمز "، مشيرة إلى أنه برر القيام بذلك " ليرى كيف سيكون رد فعل عائلته الأوسع بعد أن ادعى أنهم قد قطعوا الاتصال به." وتابع "ما أراه في عائلتي يؤلمني في كثير من الأحيان. لم تتم دعوتي أبدًا إلى أي شيء. لا أحد يراني. كلنا تفرقنا. شعرت بعدم التقدير. لهذا السبب أردت أن أعطيهم درسًا في الحياة، وأظهر لهم أنه لا يجب عليك الانتظار حتى يموت شخص ما للقائهم."

وشارك أحد مستخدمي المنصة الاجتماعية ممن حضروا الجنازة لقطات للمروحية وهي تهبط في حقل يتجمع فيه الأصدقاء والعائلة، حيث هرع الكثيرون لتحية بيرتن واحتضانه أثناء خروجه منها. كما شارك صديقه المقرب توماس فاوت مقطع فيديو للرجلين وهما يتعانقان بعد لم شملهما، مع تعليق على المقطع العاطفي "لقد حصلت علينا".

وقال بيرتن إنه بينما "حضر نصف عائلتي فقط الجنازة، وتواصل أقارب آخرون (معي) منذ ذلك الحين." وأضاف " "هذا يثبت من يهتم بي حقًا". أولئك الذين لم يأتوا اتصلوا بي للقاء. وهكذا فزت بطريقة ما. "

واتفق بعض معجبيه على أنه كان "درسًا مهمًا في الحياة" لعائلته، فيما اعترف الكثيرون أنهم شعروا بالخداع، وإن شعروا بالارتياح لأنه على قيد الحياة.