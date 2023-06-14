شركة يابانية تقدم خدمة غريبة للموظفين الخجولين

أطلقت شركة يابانية خدمة فريدة من نوعها للموظفين الذي يرغبون بترك عملهم، دون القدرة على مواجهة مدرائهم، حيث تقوم الشركة مقابل قسط محدد بتقديم استقالتهم لمدير عملهم.

نشأت الفكرة بعدما تعرض مؤسس الشركة لموقف مشابه منذ خمس سنوات، وشعر بالإحراج الشديد من فكرة الاستقالة من عمله حينها.

ولذلك بدأت شركة "إيكست" والتي تعني المخرج بالإنكليزية، كشركة ناشئة تتعامل مع الأعمال المربكة المتمثلة في تسليم إشعارك نيابة عن الموظفين اليابانيين الذين يخجلون من القيام بذلك بأنفسهم.

ومقابل رسم قدره (144 دولارًا) ، ستتصل الشركة بصاحب عمل العميل لإبلاغه بقراره بالاستقالة، ما يسمح للموظف بتجنب أي مواجهات تثير القلق مع رؤسائه.

ومنذ إطلاقها في عام 2017 ، تم اعتماد نموذج أعمالها من قبل حوالي عشرين شركة أخرى ، مما أدى إلى ظهور صناعة متخصصة بالاستقالة في اليابان.

وقال نينو إن معظم عملائه رجال في العشرينات من العمر وأن شركته تتلقى حوالي 10 آلاف استفسار كل عام، على الرغم من أنه لا يستخدم كل من يتصلون به الخدمة في نهاية المطاف.

وكشف أن : "السببين الرئيسيين اللذين أراهما هما خوفهم (الموظفون) من رئيسهم في العمل، لذا لا يمكنهم القول إنهم يريدون الاستقالة، وكذلك الشعور بالذنب الذي ينتابهم لرغبتهم في الاستقالة".

ويعتقد نينو وفقا لقناة الجزيرة الإنكليزية، أن شعبية الخدمة يمكن أن يكون لها علاقة بجوانب الثقافة اليابانية التي تثبط التنافر وتعزز فكرة أن النجاح يتطلب التزامًا طويل الأجل، حيث "يبدو أنك إذا تركت أو لم تكمل، فهذا مثل خطيئة".

وفي حادثة في هذا السياق تفاجأ كوجي تاكاهاشي، مدير شركة هندسية في طوكيو، عندما تلقى مكالمة من وكالة تخبره أن موظفًا صغيرًا قد استقال بعد أيام قليلة من العمل لدرجة أنه زار والدي الموظف لتأكيد الخبر. وقال تاكاهاشي إن قرار الموظف باستخدام وكالة الاستقالة الخارجية أثر سلبًا على انطباعه عن شخصيته.

ويقر نينو بأنه سيكون من المثالي أن يشعر اليابانيون بمزيد من الراحة والانسجام مع ذواتهم الأصيلة، وهو أمر يعتقد أنه صعب في "مجتمع مغلق" حيث يكون الانسجام أمرًا بالغ الأهمية. ولكن حتى يحدث ذلك، بقدر ما يتعلق الأمر به، فإن الشركات مثل أعماله تقدم خدمة اجتماعية قيمة.

وأضاف: "عالمنا ليس من السهل إصلاحه أو تغييره". "نحن ندير هذه الشركة منذ ست سنوات وعدد العملاء في ازدياد، لذا أعتقد أن هذا يعني أن شيئًا لم يتغير. ولا أعتقد أنه سيتغير خلال المائة عام المقبلة ".