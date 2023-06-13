القبض على «الرجل العنكبوت البريطاني» في سيؤول

ألقت الشرطة الكورية الجنوبية، أمس، القبض على بريطاني بعد أربع ساعات من تسلق الجدار الخارجي لبرج لوتيه ورلد في سونجبا - جو، في سيؤول، دون الحصول على إذن مسبق.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أنه وفقاً للشرطة وشركة لوتيه للعقارات والتنمية، تسلق البريطاني البالغ 24 عاماً، الجدار الخارجي لبرج لوتيه ورلد، الذي يبلغ ارتفاعه 555 متراً تقريباً، بيدين عاريتين.

وأبلغ حارس أمن الشرطة وسلطات الإطفاء، بعد أن عثر على الرجل الذي أطلق عليه «الرجل العنكبوت البريطاني». وعلى الرغم من وصول السلطات إلى موقع الحادث، واصل الرجل التسلق ووصل إلى الطابق الـ73. وبتوجيهات من سلطات الإطفاء، دخل الرجل إلى شرفة في الطابق الـ123. وألقت الشرطة القبض عليه وبدأ التحقيق معه.