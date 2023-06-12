رئيس وزراء أردني سابق: إذا أردنا توظيف الجميع فعلى المواطن أن ينتظر دوره 70 سنة !

اقترح رئيس وزراء الأردن الأسبق، سمير الرفاعي، استحداث وزارة تعنى بالموارد البشرية في الحكومة، للقيام بالبحث عن أفضل الكوادر لوظائف القطاع العام.

وأكد الرفاعي، خلال استضافته ببرنامج عبر التلفزيون الرسمي، أن هذا الأمر يحتاج إلى مصارحة المواطنين من خلال الحديث معهم، وقال مخاطبا المواطن الأردني، ان مجرد حجز دور له في ديوان التوظيف (المسمى ديوان الخدمة المدنية) لا يعني أنه سيتوظف بالضروروة، وأن المواطن يجب أن يعرف ان الوظيفة ليست حقاً له، "مش حق مكتسب"، وقال الرفاعي (وإذا كنت حاجز دور ورقمك 300 ألف فأنت تحتاج إلى 70 سنة حتى تتوظف".

وأضاف الرفاعي أن عدد الطلبات التي لا تزال تنتظر الدور في ديوان الخدمة المدنية يصل إلى قرابة 450 ألفا، مشيرا إلى أن الحكومة تقوم بتوظيف 8 آلاف فقط سنويا، وهذا الأمر يعني أننا نريد 40 الى 50 سنة لحتى يصلهم الدور".

وعلّق الرفاعي بأنّنا إذا كنّا نريد أن نسلك مسار الشعبوية سنظلم الجيل القادم والموظفين والمواطنين، "بدنا نحكي كلام لمصلحة الدولة والمهم أن يكون هنالك عدالة ونزاهة".

وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء الأسبق إلى وجود مليارات الدنانير تخرج من الاقتصاد الأردني لمصلحة دول أخرى، حيث "لا نستطيع بناء البيوت ولا زراعة الأراضي ولا نخدم حالنا"، على خلفية توجه الدولة الرامي صوب التعليم المهني وإعادة النظر بمرحلة الثانوية العامة.

واتفق الرفاعي مع عبارة "التعليم يتطلب جراحة عميقة"، فالمدارس بات فيها خطة حكومية وتم تدريب المعلمين عليها، حيث ستدخل مادة الفلسفة والديمقراطية.