مؤثرة شهيرة تعتذر لمتابعيها على انستغرام: كذبت عليكم .. لست مريضة بـ «السرطان»

اعتذرت ميان باوباو لمتابعيها على إنستغرام البالغ عددهم 11 ألفاً، بعد كذبة كبيرة استمرت سنوات كان الهدف منها زيادة عدد المتابعين.

وباباو هي أحد المشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي، وأرقام متابعيها كانت في مستويات ازدياد فلكية، إلا أن ذلك، للأسف، كان بفضل كذبة أطلقتها شرعت تتكشف تفاصيلها، أخيراً، ومفادها ادعاؤها أنها مصابة بمرض السرطان وتتعالج منه.

تلك هي قصة باوباو، الرباعة الشهيرة (تمارس رياضة حمل الأثقال)، التي خدعت الناس لسنوات بينما كانت تدعي الإصابة بالسرطان.

واعترفت المؤثرة التايوانية، أنها كذبت على متابعيها، طوال 3 سنوات، منذ أن أخبرتهم بأنه تم تشخيص إصابتها بسرطان البنكرياس، كي تكسب تعاطفهم وتزيد عددهم. وكانت ميان باوباو تشارك مقاطع فيديوهات لها وهي تمارس تمارين لياقتها البدنية، والتي وصفتها بـ «جلسات علاج للسرطان».

ووفقاً لصحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست»، اشتبه في أكاذيب باوباو لأول مرة مايو الماضي بعد أن نشر زوجها السابق عدة تفاصيل توضح كذب إصابتها بالمرض. كما تتبع الناس عبر الإنترنت صور الأشعة السينية التي كانت تنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، وكشفوا زيفها.