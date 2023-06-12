أصحاب همم يختالون على ممر الأزياء في عمّان

ارتدت الأردنية لين قصراوي، ملابس شاركت في صنعها وهي تختال الهوينى على ممر عرض أزياء لأصحاب الهمم، حضره جمهور غفير مبتهج في عمّان، أول من أمس.

نظم المعرض مركز روح الشرق لتطوير مهارات ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو مدرسة مهنية متكاملة تسعى إلى البحث عن مهارات الأفراد من ذوي التحديات وتنميتها ووضعها في مسارها الصحيح، بحسب صفحة المركز على «فيس بوك».

وحول ما يسعى المركز إلى توصيله من خلال هذا العرض، قالت مديرة مركز روح الشرق للتطوير، فلسطين عوض، إن «رسالتي اليوم هي أن أصحاب الهمم متميزون، ويستطيعون عمل أزياء».

وشارك 32 من أصحاب الهمم في المشروع، الذي يعزز «أهمية إمكانية الوصول وتكافؤ الفرص للجميع».