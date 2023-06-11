إحدى البطتين العملاقتين في هونغ كونغ أصبحت كومة بلاستيك

هرب الهواء من إحدى البطتين العملاقتين المطاطيتين العائمتين في ميناء فيكتوريا بهونغ كونغ، أمس، بعد يوم واحد فقط من كشف النقاب عنهما أمام المحتفلين.

وتوافدت حشود من السكان والسياح، وسط درجات الحرارة الحارقة، إلى المتنزه بالقرب من مقر الحكومة في الأميرالية، لالتقاط صور للبطتين اللتين صممهما الفنان الهولندي فلورنتين هوفمان.

بيد أن الكثيرين الذين وصلوا بعد الظهر وجدوا بطة واحدة فقط سليمة، بينما تحولت الأخرى إلى بركة من البلاستيك الأصفر. وقال المنظمون إن طاقم عملهم وجدوا أن إحدى البطتين تالفة، بسبب الطقس الحار، وارتفاع ضغط الهواء.

وكتبوا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: «تقرر أن الهواء بحاجة إلى التفريغ فوراً عن طريق فك اللحامات، لتجنب أي مخاطر محتملة». وقالوا إن البطة ستُعاد إلى حوض بناء السفن لإصلاحها.

وتشبه البطتان الصفراوان بطول 18 متراً ألعاب الحمام. وفي عام 2013 عُرضت إحداهما في المدينة، ما أثار حالة من الإبهار، لكن تلك البطة تم تفريغها أيضاً خلال فترة عرضها. وقال هوفمان إنه يأمل أن تجلب البطتان بعض الفرح للمدينة، مضيفاً: «بطة مزدوجة.. حظ مضاعف». يشار إلى أن بطتي هوفمان في جولة حول العالم منذ 2007.