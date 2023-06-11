دب واشنطن المتجول قرب البيت الأبيض يثير ضجة

أصاب دب أسود صغير سكان حي هادئ في شمال شرق واشنطن بالفزع، صباح أول من أمس، عندما استيقظوا ليجدوه يتجول في الساحات الخلفية لمنازلهم، ويفتش في صناديق القمامة.

وأثارت صور الدب المتجول، ثم اصطياده، ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي.

واكتشف الدب وهو يتجول في حي بروكلاند، على بعد أقل من خمسة أميال من مبنى الكابيتول والبيت الأبيض.

وفرضت السلطات طوقاً في الحي لإبعاد السكان، وعندما تسلق الدب الصغير شجرة، استخدمت الشرطة صفارات لتشتيته عن الهبوط، حتى تستعد له طواقم الصيد.

وبعد هبوط الدب، قال مسؤول بمنظمة «هيومين ريسكيو ألاينس» إنه «سيتم فحصه طبياً، ثم إطلاق سراحه في البرية».