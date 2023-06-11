بيتر بوبلكا يحقق حلمه بقيادة «أوركسترا فيينا»

سيتولى قائد الأوركسترا التشيكي بيتر بوبلكا الإدارة الموسيقية لأوركسترا فيينا السيمفونية اعتباراً من سبتمبر المقبل، بعد أكثر من عام على الاستقالة غير المتوقعة للكولومبي أندريس أوروزكو إسترادا.

وأشارت الفرقة المرموقة إلى أن الموسيقي البالغ 37 عاماً سيقود أكثر من 20 عرضاً خلال الموسم المقبل قبل أن يتولى منصبه بصورة تامة في 2024-2025 لخمس سنوات.

وقال بوبلكا عبر موقعه الإلكتروني: «إنه حلم يتحقق»، مضيفاً: «عندما كنت مراهقاً كنت أذهب باستمرار إلى فيينا مع والديّ للاستماع إلى أعظم فرق الأوركسترا في العالم».

وتابع: «تشكل أوركسترا فيينا بالنسبة إليّ تجسيداً موسيقياً لفيينا، وهي أوركسترا تعكس روح العاصمة النمساوية».

ويشغل بوبلكا المولود في براغ عام 1986 حالياً منصب المدير الموسيقي لأوركسترا راديو أوسلو السيمفونية والأوركسترا السيمفونية في براغ. وقالت ناطقة باسم أوركسترا فيينا السيمفونية إن بوبلكا سيخلف أندريس أوروزكو إسترادا الذي استقال في أبريل 2022 بسبب «خلافات غير قابلة للحل».