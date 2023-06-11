نيويورك تتنفس مجدداً.. ومهرجان «غوفرنرز بول» ينطلق

بعدما انتابهم ارتياح بسبب تحسّن جودة الهواء في نيويورك، توافد آلاف الأشخاص أول من أمس إلى كوينز، لحضور اليوم الأول من «غوفرنرز بول»، أحد أبرز المهرجانات الموسيقية في المدينة، والذي يستقبل حتى اليوم نجوماً كثيرين، بينهم الأميركية ليزو وفرقة أوديزا والأميركي كندريك لامار.

وكانت المدينة التي يقطنها أكثر من ثمانية ملايين شخص تختنق الأربعاء الماضي بفعل دخان ضبابي ناجم عن حرائق غابات طالت مقاطعة كيبيك الكندية جعل الهواء غير قابل للتنفس.

وأُجلت مباريات رياضية كثيرة، إذ أرجأ دوري البيسبول الرئيسي مباراة بين يانكيز وريد سوكس. لكن مع بدء تحسن جودة الهواء الخميس، أعلن منظمو «غوفرنرز بول» عن استمرار انعقاد المهرجان، في قرار أراح سيمريا أناند التي وفدت من بوسطن لحضور هذا الحدث الموسيقي.

وقالت الشابة البالغة 20 سنة لـ«وكالة فرانس برس»: «كنت قلقة جداً، وفكّرت في إمكانية وضع كمامة، لكن لحسن الحظ سارت الأمور بإيجابية».

وكان موقع «إير ناو» المتخصص في تتبع نوعية الهواء في العالم، أعلن أن مؤشر مدينة نيويورك انخفض أول من أمس إلى أقل من 50 على مقياس يبلغ 500، بعد أن تجاوز 400 الأربعاء الماضي.

وانطلق المهرجان في كورونا بارك في كوينز مع منسق الأسطوانات «ديبلو».

ويشهد المهرجان حفلات لأكثر من 60 فناناً على مدى ثلاثة أيام. ومن بين النجوم المشاركين في الحدث الموسيقي كيم بيتراس وهايم وليل أوزي فيرت وليزو وفرقة أوديزا وليل ناس إكس وكندريك لامار.