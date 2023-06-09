«القرية العالمية» تكشف عن موسمها المقبل: من 18 أكتوبر إلى 28 أبريل

كشفت «القرية العالمية»، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوّق في المنطقة، عن افتتاح موسمها الـ28 قبل أسبوع من الموعد المعتاد، وتحديداً في 18 أكتوبر المقبل، على أن تستمر فعالياتها حتى 28 أبريل 2024، لإتاحة المجال أمام زوّارها للاستفادة من أسبوع إضافي من موسمها الجديد، الذي سيزخر بعالم من التجارب الترفيهية والثقافية والأجواء المشوقة.

وطوال رحلتها التي تمتد لأكثر من ربع قرن من الزمن، تمكّنت «القرية العالمية» من ترسيخ مكانتها وجهة فريدة للاحتفاء بثقافات العالم وجمعها في منصة واحدة، فضلاً عن كونها الوجهة المتكاملة لاستكشاف ألذ النكهات وأروع العروض، حيث تستقبل سنوياً ملايين الزوّار من مختلف أنحاء العالم، للاستمتاع بأجوائها الحيوية، وعروضها الآسرة ونكهاتها المتنوّعة، إضافة إلى تجارب التسوّق المختلفة. وتهدف «القرية العالمية» من افتتاحها المبكر لموسمها الـ28، إلى إتاحة المزيد من الوقت أمام الزوّار للاستمتاع بالتجارب الترفيهية والثقافية المتنوّعة التي توفرها هذه الوجهة الاستثنائية.

وتعتبر «القرية العالمية» من أكثر الوجهات الترفيهية التي يقصدها الزوّار حول العالم، حيث استطاعت منذ انطلاقتها أن تجسّد ملامح العالم المختلفة، وأن تزرع الابتسامة على وجوه الملايين من زوّارها في كل موسم. كما تعدّ وجهة فريدة ومتكاملة للتمتع بأرقى تجارب التسوّق والمأكولات والترفيه العالمية، إلى جانب تقديم العديد من المفاجآت المرحة للملايين من الزوّار في أجواء الهواء الطلق المتميزة، كما أنها تبرز أفضل ما في ثقافة بلدان العالم ضمن فعاليات مهرجانية مفعمة بالحيوية، آخذة زوّارها في رحلة مميزة حول العالم.