سياح يخاطرون بحياتهم لالتقاط «سيلفي»

التقط البريطاني فيليب كارتر، 61 عاماً، بضع لقطات لسياح يخاطرون بحياتهم من أجل التقاط صور «سيلفي» لهم بالقرب من حافة جرف طباشيري متصدع بارتفاع 30 متراً في سيفورد هايد، شرقي ساسكس، على الرغم من وجود لافتات تحذيرية.

وقال كارتر، مدير عمليات في بلدة هورشام، غربي ساسكس: «التقطت صورة لفتاة وهي تقف لالتقاط صورة لنفسها بالقرب من حافة جرف متصدع تحت المكان الذي وقفت فيه مباشرة، وتساءل كيف يمكن أن تخاطر بحياتها من أجل التقاط صورة على الرغم من التحذيرات؟».

وأضاف كارتر: «يمكن رؤية تشققات الجرف الطباشيري مباشرة أسفل المكان الذي وقفت فيه المرأة للتصوير. وهنالك لافتات تحذيرية بعدم الاقتراب من حافة الجرف، حيث تسقط سنوياً آلاف الأطنان من الصخور الطباشيرية من المنحدرات التي تمتد من إيستبورن إلى سيفورد هايد. ويمكن أن يحدث هذا التآكل دون سابق إنذار، ما يشكل خطراً على الموجودين على قمة الجرف وعلى الذين يمشون أو يجلسون على الشاطئ أدناه».