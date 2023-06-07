لتحسين تجربة السياح.. الأردن يعيد تأهيل 3 مواقع أثرية

اكتملت أعمال إعادة تأهيل وصيانة ثلاثة مواقع أثرية في محافظة المفرق الأردنية - أم السرب والفدين والرحاب - بمشاركة أيدٍ عاملة من المواطنين الأردنيين واللاجئين السوريين، لتحسين تجربة السياح وتسهيل الوصول إلى أجزاء مختلفة من المواقع.

ووفق ما أوردته قناة «المملكة»، أمس، شملت أعمال المشروع إعادة تأهيل وصيانة، من خلال تدخلات الحفظ، بما في ذلك تنظيف المواقع والعناصر المعمارية والتثبيت الهيكلي، والحفاظ على الفسيفساء، والصيانة الأساسية للأسوار والمسارات والملاجئ.

وأوضحت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) أن «الأعمال المنفذة مصممة لتحسين تجربة الزوّار وتطوير مسارات زوّار إضافية، لتسهيل الوصول إلى أجزاء مختلفة من المواقع».