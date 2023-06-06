خبيرة ألمانية تحذر من نقص المواد الخام لإنتاج الهيدروجين

حذرت خبيرة ألمانية من أن نقص إمدادات المواد الخام في أوروبا المستخدمة في إنتاج الهيدروجين يحتاج إلى معالجة عاجلة إذا كانت هناك بالفعل مساع جادة لجعل هذا النوع من الوقود بديلا ميسور التكلفة.

وتتوفر حاليا بعض العناصر الكيميائية مثل الإيريديوم والسكانديوم بكميات محدودة، ويتم استيرادها بشكل أساسي من دول مثل روسيا والصين.

وقالت مايكه شميت، رئيسة قسم تحليل الأنظمة في مركز أبحاث الطاقة الشمسية والهيدروجين بولاية بادن-فورتمبرج، ومقره شتوتجارت: "عندما تندر المواد الخام، فإنها عادة ما تؤدي إلى ارتفاع أسعارها"، مشيرة إلى أن هذا يؤدي إلى زيادة تكلفة أجهزة التحليل الكهربي المستخدمة في إنتاج الهيدروجين، وقالت: "ارتفاع تكاليف رأس المال يؤدي بدوره إلى ارتفاع تكاليف الهيدروجين".

وذكرت شميت أنه من غير الممكن في الوقت الحالي التنبؤ بحجم هذه الزيادات، مضيفة أن الصناعة يجب أن تقلل من استخدام هذه المواد الخام المهمة لمنع حدوث ذلك، مؤكدة ضرورة السعي نحو إعادة التدوير والاقتصاد الدائري بقوة أكبر، من أجل استعادة المواد الخام القيمة حيثما كان ذلك ممكنا.