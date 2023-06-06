لوحة بيكاسو «تمثال نصفي لامرأة».. في مزاد بألمانيا

تعرض لوحة للفنان الإسباني الراحل بابلو بيكاسو بعنوان «تمثال نصفي لامرأة»، التي ابتكرها قبل عامين من وفاته في 1971، للبيع في مزاد بمدينة كولونيا الألمانية بقيمة تراوح بين 1.5 و2.5 مليون يورو.

وهذه هي المرة الأولى منذ 25 عاماً على الأقل التي يتم فيها بيع لوحة رئيسة للفنان الإسباني في مزاد بألمانيا، وفقاً لدار المزادات «فان هام».

ورصد مؤرخو الفن في اللوحة الزوجة الثانية لبيكاسو جاكلين روكي (1927-1986)، وتأتي اللوحة في الأصل من ممتلكاتها.

وتأتي اللوحة الآن من مجموعة ألمانية خاصة بقيمة إجمالية تقدر بـ10 ملايين يورو. ورسم بيكاسو، الذي توفي قبل 50 عاماً، ما مجموعه 400 لوحة شخصية لروكي، التي كانت تصغره بـ46 عاماً. ومنعت بائعة الخزف السابقة أبناءها الذين أنجبتهم من بيكاسو من حضور جنازته، وتوفيت عام 1986.