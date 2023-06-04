العثور على 45 كيساً تحوي رفاتاً بشرياً في المكسيك

عُثر على 45 كيساً تحوي رفاتاً بشرياً في وادٍ بولاية خاليسكو بغرب المكسيك، خلال البحث عن ثمانية شبان يعملون في مركز للاتصال، وفُقدوا منذ 10 أيام، حسب السلطات المحلية.

وقال مكتب المدعي العام، لويس جواكين مينديز، في بيان «تم انتشال 45 كيساً تحوي رفات رجال ونساء». وأضاف لصحافيين في مكان العثور على الأكياس: «أريد أن أوضح أن عدد الأكياس لا يتوافق مع عدد الضحايا الذين تم العثور عليهم فيها».

وعثر على الأكياس في قاع وادٍ يبلغ عمقه 40 متراً في زابوبان بالقرب من غوادالاخارا.

وكانت السلطات بدأت حملة للعثور على امرأتين وستة رجال جميعهم في الـ30 من العمر، وفقدوا بين 20 و22 مايو. وقالت النيابة إن أعضاء عثر عليها في الأكياس تتطابق مع مواصفات بعض المفقودين.