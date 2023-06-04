حديقة حيوانات بريطانية تحتفل بولادة قرد نادر

احتفل موظفون في حديقة حيوانات بريطانية بولادة حيوان من أكثر الرئيسيات المعرضة لخطر الانقراض في العالم. وولد قرد المكاك السولاوسي النادر في حديقة حيوان تشستر في 16 مايو، لأم تدعى رومبل وأب يدعى ماماسا.

وشوهد الحيوان الصغير، الذي لم تتم تسميته ولا تحديد جنسه بعد، وهو يركض ويتسلق أغصان الأشجار في الحظيرة.

وفي السياق، قال مارك برايشو، المسؤول في حديقة الحيوان، إن قرود المكاك السولاوسية حيوانات اجتماعية، والعديد من إناثها يتقاسم مسؤوليات الأبوين.

يشار إلى أن قردة المكاك مدرجة حالياً على قائمة الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة للحيوانات المهددة بالانقراض، مع وجود أقل من 5000 حيوان منها في بيئتها الطبيعية بجزيرة سولاوسي الإندونيسية.