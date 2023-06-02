المُعجبون الصينيون يرحبون بـ «الرفيق ماسك»

استقبلت الصين رئيس «تيسلا» بكل إعجاب وأغدقت عليه المديح وقدمت له المأكولات الفاخرة واحتفت بصور «الرفيق ماسك»، خلال جولة له اختتمها أمس، وأمل خلالها في توسيع أعماله في أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم.

وقطب الأعمال إيلون ماسك شخصية مثيرة للجدل في الغرب، لكنه يحظى بإعجاب كبير في الصين، حيث باتت سيارات «تيسلا» الكهربائية عنصراً أساسياً للحياة في المدن للطبقة المتوسطة.

غصت مواقع التواصل الاجتماعي الصينية بأنباء عن زيارة ماسك، مع أوسام على منصة ويبو الشبيهة بـ«تويتر»، حصلت على مليارات المشاهدات.

ولقيت صور مائدة عشاء احتفاء بوصوله، تضمنت 16 طبقاً من بينها مأكولات بحرية ومعكرونة النودلز انتشاراً واسعاً على الإنترنت.