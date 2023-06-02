خباز نابلس.. 50 عاماً في شوارعها القديمة

خباز يعمل في مخبز فلسطيني، يصنع خبز السمسم الشهير في مدن وبلدات فلسطين، ويبلغ عمر هذا الفرن التقليدي أكثر منذ 50 عاماً، في مدينة نابلس القديمة، في الضفة الغربية المحتلة، وعلى الرغم من الصعوبات الكبيرة التي يعيشها رواد هذه المهن التقليدية، إلا أن أجيالاً جديدة تنضم إلى هذه المهن التي يتوارثونها أباً عن جد.

ويتسم معظم الأفران العربية القديمة بطابع معماري خاص وفريد، يضمن بقاءها باردة رغم الحرارة المرتفعة التي يتطلبها العمل.