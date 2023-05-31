رجل يحطم تاج مسابقة ملكات الجمال بعد خسارة زوجته

في حادثة غريبة، صعد زوج إحدى المتسابقات بحفل تتويج لملكات الجمال في البرازيل إلى خشبة المسرح وحطم التاج الملكي غاضبا لعدم فوز زوجته باللقب.

وقالت صحيفة "نيويورك بوست" إن فريق الأمن تدخل فورا لإيقاف الرجل في الكواليس.

و أصدر منسق المسابقة مالون هاينش بيانا قال فيه: "لم يعتبر الرجل النتيجة عادلة وتسبب في كل هذا الإزعاج والأضرار، ندين بشدة الحادث".

وقام أحد الحضور بتوثيق الحادثة عن طريق الفيديو لينتشر المقطع بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.