لعبة «السيجة» الشعبية.. أصبحت لها بطولة في السعودية

انطلقت بـ«مركز أبوراكة»، التابع لمحافظة الوجه في منطقة تبوك شمال غرب السعودية، منافسات أول بطولة للعبة «السيجة» الشعبية بالمحافظة، التي تنظمها «بلدية أبوراكة» بمضمار الممشى العام.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن رئيس «بلدية مركز أبوراكة»، المهندس ناصر البلوي، قوله: «إن البطولة التي يشارك بها العديد من كبار السن، وهواة هذه اللعبة الشهيرة بالوجه، تهدف إلى إحياء الموروث الشعبي، ونقلها وتعليمها للشباب، واستثمار أوقات كبار السن، من خلال المواقع التي تم تجهيزها لهم لممارسة الألعاب الشعبية بشكل دائم، مثل (السيجة) و(البالوت)، وغيرهما من الألعاب الترفيهية».

وتشبه «السيجة» إلى حد بعيد لعبة الشطرنج المعروفة، ويمارسها كبار السن بعدد من مدن منطقة تبوك، وتبدأ باجتماع المسنين الذين يشكلون مجموعات، حيث تجد مجموعات على شكل حلقات مكونة من لاعبين وجمهور من خمسة إلى ستة أشخاص للحلقة الواحدة، يتابعون مجريات اللعبة، ويتبادلون الخطط والآراء، ويتنقلون من حلقة إلى أخرى لمتابعة مجريات اللعبة، مع احتفاظ الجميع بالهدوء الذي يميز منافساتها.