سائق يدهس 15 شخصا ويلوذ بالفرار في الكويت

أقدم سائق مركبة، اليوم الجمعة، على دهس نحو 15 شخصاً من جنسيات آسيوية على شارع الخليج العربي في دولة الكويت، قبل أن يلوذ بالفرار.

وفي التفاصيل، كانت مجموعة من الأشخاص تقوم بممارسة رياضة الدراجات الهوائية على شارع الخليج العربي من غير تصريح على الطرق الرئيسية وإذن من الجهات المعنية في وزارة الداخلية وعدم توفير الحماية لهم

وقالت وزارة الداخلية في بيان عبر حسابها على موقع "تيويتر"، أنه جاري تفريغ كاميرات المراقبة للتوصل الى المتسبب بالحادث وضبطه، مبينة أنه تم تسجيل قضيه "دهس وهروب" في الواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ودعت الداخلية الكويتة الجميع ممن يمارسون الرياضة على الطرق الرئيسية والعامة الالتزام بالقوانين المنظمة، وضرورة أخذ تصريح من الجهات المختصة، يتضمن توفير دوريات أمنية حماية لهم وتخصيص مسارات آمنة على الطرق حفاظا على سلامة الجميع.