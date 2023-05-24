ناميبيا تراقب المخالطين لرجل توفي بسبب حمى نزفية

ذكرت وزارة الصحة في ناميبيا أن السلطات تراقب عشرات الأشخاص بعد أن توفي شخص بسبب مرض "حمى القرم-الكونغو" النزفية.

وأضافت الوزارة، في بيان بالبريد الالكتروني أمس الثلاثاء أن السلطات حددت هويات 27 شخصا، خالطوا المريض المصاب.

ويتم مراقبة الأفراد، من بينهم 24 موظفا صحيا، عن كثب لمنع انتشار المرض، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وقالت الوزارة إن المريض كان يشتبه أنه أصيب بالفيروس، عندما تمت معالجته أولا في مستشفى في مدينة "جوبابيس" شرق البلاد، في 16 مايو الجاري. وتم نقله لاحقا إلى مستشفى في العاصمة، ويندهوك، حيث توفي في 18 مايو.

وحمى "القرم-الكونغو" النزفية هي مرض فيروسي، ينتشر عادة عن طريق القراد أو ملامسة الحيوانات المصابة.