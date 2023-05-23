سنغافورة: ارتفاع متوسط العمر المتوقع إلى 83 عاماً

ارتفع متوسط العمر المتوقع في سنغافورة إلى 83 عاماً في 2022، بزيادة عام تقريباً عما كان عليه قبل 10 سنوات، حتى بعدما سجلت البلاد أكثر من 1700 وفاة جراء جائحة «كورونا».

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس، نقلاً عن أحدث بيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء في سنغافورة، أن من المتوقع أن تبلغ أعمار الإناث في المتوسط 85.2 عاماً، متجاوزة 80.7 عاماً للذكور.

وسجلت منظمة الصحة العالمية 1722 وفاة بـ«كوفيد-19» حتى 17 مايو في الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 5.64 ملايين نسمة، ما خفض متوسط العمر الافتراضي بواقع 0.7 عام مقارنة بعام 2019.

ودفعت شيخوخة السكان في سنغافورة، التي تُعد واحدة من أكثر الدول ثراء في العالم، لاتخاذ تدابير في الميزانية لرعاية المسنين بالبلاد.