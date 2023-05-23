منصة «حمدان بن محمد لإحياء التراث» تعرف بذاكرة الوطن

يشارك مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في فعاليات الدورة الـ32 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي يستمر حتى 28 الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

وتأتي مشاركة إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في إطار استراتيجيتها لتعريف الجمهور بالمبادرات التراثية والثقافية، التي تسهم في صون الموروث الشعبي الإماراتي وصون الهوية الوطنية، من خلال مجموعة من الإصدارات والمبادرات.

وقالت مديرة إدارة البحوث والدراسات فاطمة بن حريز: «يحرص مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على المشاركة الفعّالة سنوياً في معرض أبوظبي للكتاب، بوصفه أحد أهم الفعاليات والأحداث الثقافية، انطلاقاً من أهدافه الرامية إلى خدمة المجتمع ونشر الثقافة الخاصة بتاريخ وتراث دولة الإمارات، وهدفنا من المشاركة هو تعزيز وعي الجمهور بدوره المحوري بجمع ذاكرة الوطن وحفظها للأجيال، وأن نكون محطة مهمة وملهمة لتحفيز شغف معرفة تراث وتاريخ الوطن لدى النشء».

وتتنوع الفعاليات الثقافية والتراثية التي تشهدها المنصة، لكي تحقق الفائدة لجميع الفئات، وليكون الجمهور أقرب إلى تراث الوطن، ويستفيد من الخدمات التي يقدمها المركز ومكتبته الوطنية، وفي مقدمتها إصداراته التي توثق تاريخ وتراث دولة الإمارات. كما تشهد المنصة بثاً حياً لإذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.