فصل جراج ألماني استعان بعامل نظافة المشفى لإنجاز عمل جراحي

أعرب مسؤولون في مستشفى غربي ألمانيا عن أسفهم بعد أن تم الكشف عن قيام أحد الجراحين بتلقي المساعدة من عامل نظافة المشفى خلال عملية جراحية لبتر إصبع قدم مريض.

وكشفت الإذاعة العامة SWR يوم الجمعة الماضي عن الحادثة التي وقعت في مستشفى جامعة ماينز، والتي لم ينتج عنها أية مضاعفات للمريض وفقا لإدارة المشفى حيث تم فصل الطبيب أيضا منذ كشف الامر.

وعلق الرئيس التنفيذي للمستشفى ، نوربرت فايفر ، إن الجراح قرر على نحو خاطئ المضي قدمًا في الإجراء الروتيني (البتر) على الرغم من عدم توفر مساعد مؤهل، حسبما ذكرت SWR.

وعندما أصبح المريض، الذي تلقى مخدرًا موضعيًا، قلقًا، طلب الطبيب من عامل نظافة قريب أن يمسك ساق الرجل ويمرر له الأدوات الجراحية، وفقًا لصحيفة "ماينزر" اليومية المحلية.

وانتقدت الصحيفة الاستعانة بعامل نظافة "ليس لديه خبرة طبية" لمساعدة الجراح.

وذكرت أنه تم اكتشاف الحادثة بعدما رأى مدير المستشفى ضمادات شاش ملطخة بالدماء بيد المنظف وهو في غرفة العمليات.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن فايفر قوله "ما كان ينبغي أن يحدث هذا أبدا".

ولم تذكر التقارير إن كانت المشفى قد اتخذت إجراءات ضد عامل النظافة أيضا.