لتفادي جائحة جديدة.. منظمة عالمية تحث على التلقيح ضد إنفلونزا الطيور

قالت المديرة العامة للمنظمة العالمية لصحة الحيوان، مونيك إليوت، إنه يتعين على الحكومات بحث تلقيح الطيور ضد إنفلونزا الطيور لتفادي تحول الفيروس إلى جائحة جديدة، وهو الفيروس الذي تسبب بالفعل في نفوق مئات الملايين من الطيور وإصابة الثدييات بالعدوى عالمياً.

وأدت شدة الجائحة الحالية من إنفلونزا الطيور، وما سببته من أضرار بالاقتصاد والأفراد، إلى جعل الحكومات تعيد التفكير في تلقيح الدواجن، لكن بعض الدول مثل الولايات المتحدة، تظل ممانعة بشكل رئيس بسبب القيود التي سيفرضها هذا الإجراء على التجارة.

وأضافت إليوت: «نتعافى من أزمة (كوفيد-19) التي أدركت خلالها كل دولة أن فرضية حدوث جائحة، أمر حقيقي». وتابعت: «بما أن معظم الدول تقريباً المتداخلة في التجارة الدولية، وصلتها العدوى الآن، فربما حان الوقت لمناقشة التلقيح».