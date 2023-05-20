سحر «هاملتون» يصل إلى «الاتحاد أرينا»

أعلنت جزيرة ياس عن استضافة مسرحية هاملتون الموسيقية في الاتحاد أرينا، وستأسر هذه الظاهرة الموسيقية والثقافية الحائزة جوائز عالمية الضيوف بمزيج من موسيقى الهيب هوب، والجاز، وأجواء برودواي المتميزة. وتروي المسرحية قصة ألكسندر هاملتون، أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة، وبأسلوب موسيقي مبدع انعكست تأثيراته العميقة على الثقافة والسياسة والتعليم.

وستنظم المسرحية الموسيقية الفائزة بنخبة من الجوائز العالمية مثل جوائز توني، وغرامي، وأوليفييه، وبوليتزر، خلال الفترة من 17 يناير حتى الرابع من فبراير المقبل.