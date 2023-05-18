بحكم محكمة.. بريطاني ممنوع الاقتراب من النساء

مُنع رجل متهم بالتحرش من الوقوف بالقرب من أية امرأة في الأماكن العامة، بحكم قضائي.

ويبدو ان لهذا الرجل تاريخ مع قضايا التحرش في الاماكن العامة لكن الحادثة الاخيرة التي تحرش فيها بمراهقة قرب اسرتها كانت دافعا قويا للقضاء لاتخاذ هذا القرار

وتم رصد الرجل المتحرش من قبل رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية وهو يهم بالاعتداء على تلميذة كانت تهم بركوب مترو الأنفاق في وسط لندن مع أسرتها في أكتوبر من العام الماضي.

ووقع الاعتداء وفقا لموقع "جو كو"عندما صعد المتحرش واسمه هيرسي" 32 عامًا" على متن قطار في محطة مترو أنفاق "جرين بارك" في العاصمة البريطانية ووقف بالقرب من الأبواب.

وفي المحطة التالية على خط بيكاديللي، ركبت عائلة تضم الفتاة القطار وبعد لحظات حاول هيرسي الاعتداء على الفتاة البالغة من العمر 13 عامًا.

وكان ضباط شرطة النقل البريطانية في ثياب مدنية في دورية وشاهدوا الهجوم وأمسكوا هيرسي وسحبوه من القطار في ساحة ليستر واعتقلوه.

وفي محكمة التاج الداخلية في لندن في 5 مايو ، سُجن هيرسي من لايمهاوس بشرق لندن لمدة 18 شهرًا بعد إدانته.

كما سلم القاضي المدعى عليه أمرًا لمنع الأذى الجنسي لمدة 10 سنوات - يمنعه من "الوقوف عمداً خلف أو بجانب أية امرأة لا يعرفها في مكان عام".

وقالت مفتشة الشرطة شارون تورنر يوم الاثنين: "تم تدريب فرق الملابس المدنية لدينا بشكل خاص على تحديد مرتكبي الجرائم الجنسية الخطرين مثل هيرسي ، الذين سيبذلون قصارى جهدهم لارتكاب مثل هذه الجرائم دون سابق إنذار. وفي هذه الحالة ، لم تدرك الضحية وعائلتها ما كان يحدث حتى تدخل ضباطنا بسرعة."

ولم يذكر الموقع الإخباري إن كان من مسافة محددة يجب أن يتركها المعتدي بينه وبين النساء وفقا للقرار.