باحثون يتوصلون إلى ترياق لـ «قبعة الموت».. المشروم الأكثر سُمية في العالم

يعتقد علماء من أستراليا والصين أنهم «ربما يكونون قد توصلوا إلى ترياق للمشروم الأكثر سُمية في العالم»، وفقاً لبحث نشر، أخيراً.

وقال العلماء إنهم «يعتقدون أنه يمكن استخدام صبغة طبية، وافقت عليها بالفعل إدارة الأغذية والأدوية الأميركية، ويتم استخدامها على نطاق واسع، كترياق للتسمم الناجم عن فطر قبعة الموت»، بحسب دراسة نُشرت في دورية «نيتشر كومينكيشنز» أول من أمس.

واستخدم الباحثون فحص التكرارات العنقودية المتناظرة القصيرة منتظمة التباعد «كريسبر»، التي يعتمد على الجينوم لرصد السم الرئيس الذي ينتجه المشروم، ويطلق عليه «إيه-أمانيتين» والبروتين الرئيس «إس تي تي ثري بي» اللازم من أجل أن يكون للفطر تأثير سام. وبعد ذلك استخدموا فحصاً افتراضياً بتحديد صبغة «فلورسنت»، التي يطلق عليها (الإندوسيانين الأخضر)، واختبارها على خلايا بشرية وفئران تعرّضت للسم، وتوصلوا إلى أنها كان لها مفعول الترياق.

وقال الباحثون من معهد جارفان للبحث الطبي بأستراليا، وجامعة سيدني، وجامعة صن يات سين بالصين: «إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لفهم كيف يمنع (الإندوسيانين الأخضر) سم (إيه أمانيتين) وتقييم سلامته لدى استخدامه على البشر». ويُعدّ التسمم بالمشروم سبباً رئيساً للوفاة جرّاء حوادث التسمم الغذائي في أنحاء العالم، وفقاً للدراسة.