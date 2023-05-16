حامل بـ 1500 غرام مخدرات

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على شخصين بتهم تتعلق بتهريب المخدرات في ساوث كارولينا بعدما اكتشفت الشرطة صدفة حمولة كوكايين مموهة على شكل بطن امرأة حامل.

وقال مكتب عمدة مقاطعة أندرسون يوم الأحد الماضي، أن قسم التحقيقات الخاصة، كان يجري "دورية استباقية" على طول الطريق السريع عندما تم توقيف كل من أنطوني ميلر وسيميكا ميتشم، حيث بدت الأخيرة حاملا في شهر متقدم.

وكشف مكتب المأمور إن الموقوفين تحولا لمشبوهين عندما قدم كل من الرجل ميلر والمرأة ميتشم معلومات متضاربة حول موعد الولادة المتوقع.

وعندما أدركت ميتشم أن الشرطة باتت أكثر تشككًا في قصتها، حاولت الانسحاب ركضا مما أدى إلى سقوط المخدرات المخبأة في بطنها المطاطي.

وقال المأمور على منصة "فيسبوك" إنه تم جمع أكثر من 1500 غراما من الكوكايين في أثناء هذا التوقيف.

وسيواجه الاثنان تهماً بالاتجار بالكوكايين، في حالة إدانتهما، يمكن أن يواجه الثنائي ما يصل إلى 30 عامًا في السجن وغرامة قدرها 200 ألف دولار، وفقًا لقانون ولاية كارولينا الجنوبية.