امرأة تحقق حلم حياتها الغريب في عمر 99

حققت امرأة تبلغ من العمر 99 عامًا حلم حياتها الغريب الذي لا يخلو من خطورة، في الوقوف كعارضة أمام محترف إلقاء السكاكين خلال عرض سيرك حي.

وصعدت البريطانية آني دوبلوك، إلى الحلبة بهدوء، مستندة لعصاها، لتلقي الشفرات الحادة أمام حشد هتف لها في كوفنتري يوم الجمعة الماضي.

وبدعم من أداة مساعدة على المشي ، أخذت دوبلوك مكانها أمام لوح تلقي السكاكين، حيث قام قاذف سكاكين محترف بإلقاء الشفرات نحوها لتستقر حولها كما يجري العرض عادة.

وكانت العجوز الطريفة قد اجتهدت لإقناع ابنتها بالقيام بالتوسط لها لدى السيرك، للسماح لها بالمشاركة.

وأعلن مدير السيرك أن العجوز طلبت أن تكون جزءًا من مشهد شد الأعصاب (رمي السكاكين) قبل بلوغها عيد ميلادها المائة.

وبعد قيامها بالتجربة المثيرة نقلت "بي بي سي" عن آني أنها "استمتعت حقًا" بالتجربة. وأضافت ضاحكة " لطالما أردت إلقاء السكاكين علي!" متابعة أنها رغم عمرها المتقدم " جاهزة للنجربة المقبلة".