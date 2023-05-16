مكاتب شركات ألمانية خالية.. العمل من المنزل مستمر

كشفت نتائج استطلاع نُشِرَت في ألمانيا أمس عن استمرار خلو الكثير من المكاتب في الشركات الألمانية من موظفيها بسبب العمل المنزلي، رغم انتهاء جائحة كورونا.

وأشارت تقديرات معهد إيفو الألماني للأبحاث الاقتصادية إلى أن نسبة المكاتب الشاغرة في يوم متوسط بلغت 12.3% لأن موظفي هذه المكاتب يعملون من المنزل. وتعادل هذه النسبة نحو ثلاثة أمثال النسبة التي تم تسجيلها في عام 2019 قبل بدء جائحة كورونا.

ووفقاً للمعهد، فإن المكاتب الخاوية موجودة بشكل خاص في مجالات منها تقنية المعلومات والدعاية وأبحاث السوق بالإضافة إلى استشارات الشركات.

وأفادت أبحاث سابقة لإيفو بارتفاع معدل العمل المنزلي في هذه القطاعات الاقتصادية. وذكر المعهد أن شركات قللت من مساحاتها لهذا السبب.