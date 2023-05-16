«دبي للكوميديا».. ضحك بالعربي وفكاهة نخبوية

كشف مهرجان دبي للكوميديا عن استضافة مجموعة من ألمع نجوم الكوميديا العرب ضمن فعالياته التي تضم عروضاً ارتجالية وفقرات متنوعة مليئة بالضحك والفكاهة. ومن المتوقع أن تشهد دورة عام 2023 نجاحاً وإقبالاً واسعين، حيث يقدم المهرجان عدداً من أفضل عروض الكوميديا العربية من دولة الإمارات والمنطقة.

ويستضيف مهرجان دبي للكوميديا الجمعة المقبلة على مسرح مول الإمارات علا رشدي، الممثلة الكوميدية متعددة المواهب، إلى جانب اثنين من أشهر الكوميديين، وهما ريم نبيل وأحمد الهريدي، حيث يقدمون عروضاً متنوعة تتناول مواضيع الأمومة والمرأة والحياة اليومية في العالم العربي وغيرها، وسط أجواء مفعمة بالتسلية والمرح.

ويستقبل مسرح مول الإمارات في 21 مايو الجاري الكوميدي جون أشقر، الشهير بذكائه وأسلوبه التفاعلي الذي أكسبه قاعدة جماهيرية عالمية.

كما يقدم مهرجان دبي للكوميديا عرض ستاند آب إماراتي يضم مجموعة من الفنانين الكوميديين الموهوبين، بمن فيهم عبدالله النصري وأحمد سيف وعلي صالح ومحمد الكندي ومحمد فيروز وسلامة القبيسي، والذين يقدمون لمحة عن الواقع المحلي في قالب كوميدي محبب.

بينما تظهر مجموعة بالعربي الكوميدية، التي تضم عدداً من أبرز الكوميديين العرب، على مسرح مول الإمارات يوم في 20 الجاري ليقدم نجومها، عبدالله وعلي وإسلام وكريم ومينا وإيدي وبدر، عرضاً مفعماً بالمرح باللغة العربية يتناول المشاكل اليومية التي تواجه جميع الأسر العربية.

وضمن فعاليات المهرجان، يقدم بعد غد عرض ستاند آب بالمصري على مسرح مول الإمارات، حيث يجمع نخبة من المواهب العربية المميزة بمن فيهم محمد سالم وبولا سامويل ومحمد كنافة، إلى جانب وليد خيري ونهى كاتو وصلاح الدالي وعمر الحسن المعروف باسم كنتاكي، والذين يثرون مشهد الكوميديا العربية من خلال أدائهم اللافت.

• دورة 2023 من المهرجان تستضيف مجموعة من نجوم الكوميديا مثل علا رشدي وجون أشقر و«كنافة» و«كنتاكي».