مرشد من الشيربا في نيبال يصل قمة إيفرست للمرة 26

قال مسؤولون في نيبال إن أحد مرشدي تسلق الجبال المعروفين باسم الشيربا وصل إلى قمة جبل إيفرست للمرة 26 اليوم الأحد، ليصبح ثاني شخص في العالم يسجل هذا الرقم.

وقال مسؤول السياحة الحكومي بيجيان كويرالا إن باسانج داوا شيربا (46 عاما) وقف على قمة الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 8849 مترا، ليتقاسم الرقم القياسي لمرات الوصول إلى القمة مع كامي ريتا شيربا.

ويمكن لكامي ريتا، الذي يتسلق إيفرست مجددا حاليا، تسجيل رقم قياسي جديد إذا وصل إلى القمة.

وقالت مسؤولة في شركة سياحة لرحلات التنزه الطويلة إن المرشد باسانج داوا وصل إلى القمة مع متسلق مجري، إذ كان يتولى إرشاده.

وقالت المسؤولة داوا فوتي شيربا لرويترز "يهبطان من على القمة الآن، وهما في حالة جيدة".

ويُعرف الشيربا بمهاراتهم في التسلق، ويعتمدون في كسب عيشهم بشكل أساسي على إرشاد الأجانب في تسلق الجبال.