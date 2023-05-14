«ناسا» تطلق بنجاح منطاداً علمياً بحجم ملعب كرة القدم

أطلقت إدارة الفضاء والطيران الأميركية (ناسا) بنجاح منطاداً علمياً للضغط العالي من نيوزيلندا، أمس، لتكمل هدفاً سعت إليه على مدى 15 عاماً.

وأضافت «ناسا» في بيان أن المنطاد بحجم ملعب كرة القدم، وانطلق من مطار «واناكا» في الجزيرة الجنوبية للبلاد في مهمة تستغرق 100 يوم أو أكثر من الطيران في الغلاف الجوي العلوي للأرض.

وكان قد تم إطلاق أول منطاد في 16 أبريل الماضي، حيث قام بالدوران حول نصف الكرة الجنوبي للأرض ثلاث مرات بالفعل، وحلق على ارتفاع نحو 33 ألف متر.

من جانبها، قالت رئيسة البرنامج ديبي فيربروثر، إن «وجود منطادين للضغط العالي كان هدفاً في طور الإعداد لمدة 15 عاماً».