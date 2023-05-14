جوني ديب يروّج لعطور «ديور» بأجر قياسي

وقّع النجم الأميركي جوني ديب أكبر اتفاق على الإطلاق للترويج لعطور الرجال بقيمة 20 مليون دولار مع مجموعة ديور.

ونقلت مجلة «فاريتي» عن مصدر تأكيده أن ديب، نجم سلسلة أفلام «قراصنة الكاريبي»، وقع اتفاقاً لثلاثة أعوام بقيمة ضخمة تقدر بـ20 مليون دولار مع عطور «ديور». وقالت المجلة إن العلامة التجارية الفرنسية الفاخرة «ديور» لم ترد على طلب للتعليق، كما امتنع ممثلو ديب عن التعليق.

وكان الممثل الشهير هو وجه عطر «سوفاج» الذي تنتجه «ديور» منذ إطلاقه عام 2015. وأشاد بيرنار أرتو، الرئيس التنفيذي لشركة «إل في إم إتش» المالكة لـ«ديور» بديب، واعتبر أن صورة جوني ديب من الأسباب الرئيسة التي أدت إلى أن يحقق «سوفاج» نجاحاً كبيراً.