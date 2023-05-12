رحيل الفنان الكويتي عبدالكريم عبدالقادر بعد عطاء امتد ٦٠ عاماً

فجع الوسط الفني العربي مساء اليوم برحيل الفنان الكويتي عبدالكريم عبدالقادر بعد رحلة من العطاء امتدت لـ ٦٠ عاماً اثرى خلالها الساحة الفنية بالعديد من الأعمال الغنائية التي ستظل راسخة في وجدان الجمهور الخليجي والعربي.

وولد الراحل في 13 يونيو 1941، وبدأ حياته المهنية كموظف في وزارة الداخلية قبل أن يتفرغ لقسم الموسيقى بوزارة الإعلام.

ويعد عبد الكريم عبد القادر من أهم فناني الكويت والخليج العربي في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.

وتوفي الفنان الراحل داخل مستشفى جابر في العاصمة الكويتية، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 81 عاماً.

ولفقيد الموسيقى العربية مشوار طويل في عالم الموسيقى والغناء، كما اشتهر بلقب "الصوت الجريح" في عام 1988 بعد أغنيته المشهورة “أجر الصوت”.

تزوج في عام 1967، ولديه 5 أولاد هم: خلود، إيمان، خالد، محمد، فيصل.

من أشهر أغنياته “تكون ظالم”، كلمات محمد محروس وعبد الرحمن البعيجان، و”سرى الليل ياقمرنا”، كلمات الدكتور عبد الله محمد العتيبي وألحان أحمد باقر.

وفي أواخر 2022، أصيب بوعكة صحية خطيرة، دخل على أثرها أحد مستشفيات الإمارات، وبعد العلاج خرج في مقطع فيديو على كرسي متحرك داخل غرفته وطمأن جمهوره.

من أشهر ألبوماته (ألبوم الزوار، أن يكون الألبوم غير عادل، ألبوم غريب، ألبوم متأخر، الألبوم باختصار، أغنية الوداع، الله معي البوم، ألبوم مستحيل، ألبوم صوت الجرحى، روائع الفنان عبد الكريم عبد القادر، أسمع صوتك، ساعة سعيدة، ألبوم قصتك).