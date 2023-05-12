سرق مجوهرات خطيبته ليتزوج من أخرى

وزعت الشرطة الأمريكية صور شخص مشتبه به بسرقة مجوهرات امرأة كانت تربطه بها علاقة خطبة، وذلك بعدما تقدمت الأخيرة بشكوى ضده، لسرقة مجوهراتها واستخدامها للزواج بأخرى.

وأصدر محققو Volusia sheriff مذكرة توقيف بحق مشتبه به بالسرقة قام بسرقة خاتم خطوبة وإكسسوارات زفاف من صديقته في مدينة أورانج سيتي واستخدمها في الزواج من صديقته الأخرى في أورلاندو.

وقالت مذكرة الشرطة أن اللص الذي يدعى جوزيف إل ديفيس ، 48 عامًا، والذي أطلق على نفسه اسم "جو براون" مع صديقته الأولى (الخطيبة) و "ماركوس براون" مع الأخرى (زوجته الحالية) ، مطلوب في جناية سرقة كبرى. وأضافت الشرطة أن عنوانه الحالي ومكان وجوده غير معروفين.

وكانت امرأة من أورانج سيتي تقدمت بشكوى في وقت سابق من هذا العام وأخبرت المحققين أنها اكتشفت أن خطيبها كان في الواقع متزوجا من آخرى. وأنها عندما بحثت عن صفحة الخطيب على موقع فيسبوك، اكتشفت صورة لـ "ضرتها" وهي ترتدي خاتم زفاف وخاتم خطوبة مطابقًا لخاتمها. وأنها عندما ذهبت لتفقد صندوق مجوهراتها ، اكتشفت أن خواتمها مفقودة.

وكذلك كانت العديد من قطع المجوهرات الأخرى ، بما في ذلك خاتم من الألماس مملوك لجدتها. وبلغ إجمالي قيمة الممتلكات المسروقة حوالي 6270 دولارًا.

واستنادا للشكوى أصدرت الشرطة مذكرة توقيف بحق العريس المحتال، وعممت مواصفاته وصوره، مناجية الجمهور تقديم معلومات عنه، ومحذرة الفتيات من الوقوع في حبائله.