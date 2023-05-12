«الجراد المغربي» يهدّد قمح أفغانستان

حذّرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، من تفشي «الجراد المغربي» على نطاق واسع في ثماني محافظات بشمال وشمال شرق أفغانستان، تمثل سلة القمح في البلاد، بحسب ما أوردته وكالة أنباء «خاما برس» الأفغانية. ويأتي ذلك في ظل ما تشهده البلاد من أزمة إنسانية متفاقمة. وجاء في التقرير أن «أفغانستان مازالت تمثل في عام 2023 أكبر أزمة إنسانية في العالم، وسيؤدي تفشي الجراد المغربي على نطاق واسع في المحافظات المذكورة أعلاه، إلى تدهور الوضع». وقال ريتشارد، ممثل «الفاو» في أفغانستان، إن «الجراد المغربي يلتهم أكثر من 150 نوعاً من النباتات، ومن بينها المحاصيل الشجرية والمراعي، و50 محصولاً غذائياً، تنمو كلها في أفغانستان. إنه يمثل تهديداً خطيراً بالنسبة للمزارعين والمجتمعات المحلية والدولة بأكملها».