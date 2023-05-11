بطريقة مأساوية.. كلب ينبه صاحبه إلى مشكلة صحية قاتلة

فيما كان عامل البناء المتقاعد ديفيد ليندساي يأخذ قيلولة على أريكته ظهر أحد الأيام أيقظته صرخة زوجته المذعورة.

نظر الرجل بعينين نصف مقفلتين إلى الأسفل ليجد أن جرو كلب البلدغ البالغ من العمر سبعة أشهر كان يتسلى بقضم قدمه، لدرجة أن إصبع قدمه قد كسر وكان مغطىً بالدماء.

ومع ذلك، في تحول غريب للأحداث، اتضح أن الكلب الملقب بهارلي كان بطلاً غير محتمل، إذ تسبب في تنبه صاحبه لحالة صحية قد تكون مميتة لم يكن يعلم بها سابقا.

وروى الأب البالغ من العمر 64 عامًا قصته الغريبة لمحطة "سكاي نيوز" قائلا "كنت نائمًا على الأريكة عندما دخلت زوجتي وصرخت ،" ديف ، الجرو يمضغ إصبع قدمك! "

وأضاف أنه بالفعل وجد أن الكلب مضع قدمه حتى العظم وقام بكسره أيضا، ولكن كل هذا دون أن يشعر الرجل الذي استفاق لمشكلة الخدر في قدمه وعدم إحساسه بها.

وبعد نقله إلى المستشفى، أخبره الأطباء أنه فقد الإحساس في قدميه بسبب انسداد شرايين ساقيه. وتم تحذيره إذا لم تتم إعادة إمداد الدم ، فإنه يخاطر بفقد ساقه.

ويستشير ديفيد مختصين الآن ليرى إمكانية تركيب دعامات من شأنها أن تفتح الشرايين وتسمح بتدفق الدم للعودة إلى ساقه.

وعلق الرجل الذي يعتبر نفسه محظوظا أن كلبه قدم له "معروفًا " بمضغ إصبع قدمه.

وأضاف " أنا في انتظار معرفة ما إذا كان بإمكانهم وضع الدعامات. كما أنني سأحتفظ بالكلب. سأحاول الاحتفاظ بإصبع قدمي أيضًا، ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد طلبت من الطبيب قطعه ! "