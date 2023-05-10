شاب منحوس يتعرض للطعن مرتين خلال شهر

قاد الحظ السيئ شابا كنديا مرتين للتواجد في المكان الخاطئ في الزمن الخاطئ، ليتعرض للطعن مرتين خلال أسبوعين فقط.

وتعرض الشاب الذي لم تعلن الشرطة عن اسمه للطعن في المرة الأولى وهو يستعد ليركب القطار مع صديقته لينشب شجار بين رجلين قربه، فقام أحد اطراف الشجار بطعن الشاب في بطنه ولاذ بالفرار فيما أسعف الجريح للمشفى.

وفيما تم إلقاء القبض على الرجل الذي قام بطعنه من قبل شرطة فانكوفر، خرج الشاب لاحقا من المشفى، ولكن ليتعرض لحادث مشابه بعد أسبوعين فقط ولكن هذه المرة مع مجموعة من الرجل قدرت وسائل الإعلام أنهم ينتمون لعصابة محلية.

وقالت شرطة الخيالة الكندية الملكية لصحيفة "فانكوفر سن" أن الرجل تواجد صدفة قريبا من مجموعة رجال وصلوا في سيارة أجرة، فقام أحدهم بطعنه، ليتم نقله إلى المستشفى مصابًا بجروح خطيرة، لكن حالته مستقرة.

وقالت الشرطة إن الدافع وراء الطعن غير معروف، إلا أنها لا تزال تعمل على تحديد الدافع.