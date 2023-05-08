لسعة عقرب في مكان لايخطر على بال

لم يخطر على بال مسافرة على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية أنها ستتعرض للسعة عقرب وهي داخل الطائرة.

وأكدت شركة طيران هندية السبت الماضي ان امرأة كانت على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية تعرضت للسعة عقرب اثناء رحلة من مدينة ناجبور الى مومباي.

وقالت شركة الطيران في بيان أصدرته لوكالة "برس ترست" الهندية إن الرحلة وقعت في 23 أبريل الماضي، ووصفتها بأنها "حادثة نادرة للغاية ومؤسفة".

وقالت شركة الطيران إنها واجهت في السابق حالات لجرذان أو طيورعلى متن رحلاتها، لكنها على ما يبدو المرة الأولى لعقرب.

وتعرضت المرأة للسعة العقرب والطائرة تستعد للهبوط، حيث تم إسعافها على الفور بعد ذلك. وقال متحدث باسم الخطوط الجوية الهندية لـ "آسيان نيوز": "عند الهبوط ، حضر طبيب المطار ليعاين الراكبة المذكورة، وبعد ذلك تم علاجها في المستشفى". وأضاف " رافق مسؤولونا الراكبة إلى المستشفى وقدموا كل الدعم لها حتى الخروج من المستشفى". وغادرت المرأة المشفى لاحقًا دون مشاكل.

وبعد هبوط الطائرة في مومباي، أجرى المسؤولون بحثًا داخل الطائرة بأكملها، وفي النهاية حددوا مكان العقرب. وقالت شركة الطيران إنه تم بعد ذلك تدخين طائرة إيرباص A-319-100 بالكامل وفقًا للبروتوكول المتبع في مثل هذه الحالات.