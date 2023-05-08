رحيل المخرج والممثل العراقي محسن العزاوي

نعت نقابة الفنانين العراقيين والهيئة العربية للمسرح، أمس، المخرج المسرحي والممثل محسن العزاوي، الذي توفي عن 84 عاماً بعد صراع مع المرض.

وقالت النقابة في بيان: «ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنان الكبير محسن العزاوي، عن عمر يناهز الـ84 عاماً».

ولد العزاوي في أبريل عام 1939 بمدينة الناصرية في محافظة ذي قار، وتخرج في معهد الفنون الجميلة قسم المسرح، ثم أكمل دراسته في أكاديمية الفنون الدرامية والموسيقية في براغ.

أخرج أكثر من 60 مسرحية منها: «طنطل» و«حرم صاحب المعالي» و«العالم في ليلة» و«دعوة بريئة للحب» و«نديمكم هذا المساء» و«نشيد الأرض» و«أرجوحة الزمن الضائع» و«الحريق».

كما شارك بالتمثيل في مسلسلات: «فوبيا بغداد» و«غرباء الليل» و«الواهمون» و«غربة وطن» و«رجل فوق الشبهات» و«سفر ومحطات» و«حصاد البساتين» و«نساء في حكاية» و«سواد الليل» وغيرها.

وشغل العديد من المناصب منها: مدير الفرقة القومية للتمثيل بين عامي 1975 و1982، ومدير الفرقة القومية للفنون الشعبية بين عامي 1987 و1991.

وألّف عدداً من الكتب البحثية، وأصدر مذكراته في كتاب بعنوان «الرهان على الزمان.. سيرة ذاتية بفصول ومشاهد».

وحصلت أعماله على جوائز مسرحية عدة، وكرّمه مهرجان بغداد الدولي للمسرح عام 2021.