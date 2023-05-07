«مامورو يوكوتا» عامل المطعم الذي صار من أشهر صانعي الرسوم المتحركة

قدّم مامورو يوكوتا، صانع شخصية الرسوم المتحركة «ناروتو» اليابانية الشهيرة، وصفته السحرية لرسم وتصميم روبوتات عملاقة وأبطال خارقين من مختلف الأنواع والأشكال، وكيفية تكييفها ضمن مسلسلات المانغا والأنمي، للمشاركين في «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة» ضمن فعاليات يومه الأخير.

لفت يوكوتا، خلال ورشة حملت عنوان «طريقة رسم الروبوتات العملاقة وأبطال الأنيمي الخارقين»، أنظار الجمهور بجلسة رسم حيّة بقلم الرصاص، وسط جو تفاعلي نابض بالحياة، مقدماً جانباً من خبرته ومسيرته المهنية، حيث عمل مخرجاً ورساماً في العديد من أفلام ومسلسلات الرسوم المتحركة الشهيرة عالمياً، مثل: «DNA»، و«Death Note»، و«NarutoShippuden»، و«Gatchaman Crowds».

وفي ردّه على سؤال أحد المشاركين حول السبب الذي دفعه للعمل في مجال الرسوم المتحركة، أجاب يوكوتا بأن كل شيء بدأ من المطعم الذي كان يعمل فيه عندما كان شاباً، وقال: «كنت مفتوناً برسوم الشخصيات المعلقة على جدران المطعم، وشعرت بالحماس والشغف لاستكشاف هذا العالم المليء بالفضول والإبداع». وقال يوكوتا: «إنّ كل مفصل من مفاصل الروبوت ينطوي على أهمية كبيرة، فعندما نضيف أو نزيل مفصلاً، تصبح لدينا شخصية مختلفة تماماً، ومهما كان نوع الروبوت أو شكله، فإن القصة وتوصيف الشخصيات، ونوع الخطوط والزوايا، كلها عوامل تحدد الشخصية بصورتها النهائية».

وأشار يوكوتا إلى وجود نوعين من الروبوتات، هما الروبوتات العملاقة، التي تكون أحجامها خارقة للطبيعة، والروبوتات الواقعية، التي تخضع لقوانين الفيزياء والقيود التكنولوجية، حيث يختلف النوعان من حيث طريقة التصميم والصفات الشخصية، إضافة إلى حركاتهما وأساليبهما القتالية، لافتاً إلى أن رسوم الروبوتات العملاقة، بدأت تنتشر خارج اليابان، وبعيداً عن قطاع ألعاب الفيديو، وباتت تستخدم في العديد من الأفلام.

يشار إلى أن«مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة»، الأول من نوعه في المنطقة، جمع على مدار ثلاثة أيام نخبة من أشهر الفنانين والرسامين والمخرجين والمنتجين في صناعة الرسوم المتحركة حول العالم بهدف تطوير صناعة الرسوم المتحركة في دولة الإمارات والمنطقة العربية، عبر مجموعة متنوعة من الدورات المتخصصة وعروض الأفلام واللقاءات والورش التفاعلية