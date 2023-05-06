وفاة أشهر مصور للمرتفعات في السعودية هاني الزهراني

أعرب رواد المواقع التواصل الاجتماعي في السعودية عن حزنهم الشديد وتعازيهم الحارة لعائلة ومحبي المصور الصحفي هاني بن عبد الله الزهراني الذي اشتهر بالتقالط الصور من مرتفعات شاهقة داخل وخارج وبلاده.

وأوضح متعب الزهراني شقيق المصور الراحل أن أخاه قد توفي صباح أول أمس الخميس عقب سقوطه من أعالي جبال السودة في منطقة عسير جنوبي المملكة.

وجبل السودة أعلى جبال المملكة العربية السعودية ويقع ضمن سلسلة جبال عسير، حيث يبلغ ارتفاعه 3،133 مترًا.

ونقلت صحيفة "المرصد" المحلية، عن شقيقه متعب الزهراني إن أخاه كان يريد أن يلتقط مقطع فيديو لإحدى الجبل بيد أن "حزام الآمان" لم يكن مثبتا بشكل جيد مما أدى إلى سقوطه.

ولفت إلى أن الهلال الأحمر والدفاع المدني وطيران الأمن، لم يستطيعوا الوصول إلى لمنطقة التي سقط فيها لوعورتها، وقد كانوا يستمعون لصوته لمدة 15 دقيقة قبل أن يلفظ آخر أنفاسه