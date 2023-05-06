3 سودانيين هربوا من الحرب ليلقوا حتفهم بحادث سير في إثيوبيا

لقي 3 أشخاص من أسرة سودانية مصرعهم إثر حادث سير داخل الأراضي الإثيوبية بعد هروبهم من المعارك الدائرة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

وفرَّت الأسرة السودانية إلى إثيوبيا عن طريق معبر "القلابات" الحدودي، قبل أن تتعرض لحادث سير داخل الأراضي الإثيوبية في مدينة "قندر" عاصمة إقليم "أمهرة".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، فيديو يظهر خلاله تشييع "المتوفين" من قبل بعض الأشخاص.

وقُتل مئات الأشخاص، وفرَّ مئات الآلاف من المدن السودانية منذ بدء المعارك بين الجيش و"الدعم السريع" قبل 3 أسابيع.