مصر تستخدم تقنية الـ "فار" في امتحانات الثانوية العامة

كشف وزير التربية والتعليم المصري، رضا حجازي، أنه سيتم تشغيل تقنية الفيديو الشهيرة بـ "VAR" داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، هذا العام.

وأعلن وزير التعليم المصري، خلال مؤتمر صحافي، تشغيل تقنية "الفار" داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، على مستوى الجمهورية، من خلال لجان متخصصة، وبشكل لحظي يوميًا.

وعن مزايا هذه التقنية، أكد الوزير أن تقنية "الفار" ستساعد اللجنة المركزية لامتحانات الثانوية العامة في متابعة اللجان بشكل لحظي، وضبط أي محاولات للغش.

وأوضح الوزير حسب صحيفة الدستور، أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات المشددة لمكافحة الغش في الامتحانات، حيث تم تشكيل لجنة لفحص تحويلات الطلاب وخاصة الصف الثالث الثانوي، والتشديد على عدم السماح بعقد لجان امتحانات ثانوية عامة في لجان حدث بها غش جماعي، أو شغب سابقًا، فضلًا عن ضمان عدم دخول الطلاب اللجان بأي وسائل مساعدة للغش، وتغطية مختلف لجان الامتحانات بمختلف أنحاء الجمهورية بكاميرات مراقبة لرصد أي أعمال غش داخل اللجان.

وتابع الوزير أنه سيتم استخدام العصا الإلكترونية في تفتيش الطلاب، قبل وبعد دخولهم للجان، لافتًا إلى أن حيازة الهاتف حتى وهو مغلق جريمة تستوجب رسوب الطالب سنة كاملة.

وكانت قد عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخميس، مؤتمرًا صحفيًا؛ لتوضيح الرؤى المستقبلية واستعراض الجهود والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في ضوء الاستعدادات لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة 2022 - 2023 والتي تنعقد 12 يونيو المقبل، على أن تستمر حتى 15 يوليو 2023.

يشار إلى أن تقنية "الفار" مستخدمة في تحكيم مباريات كرة القدم، وتعني "التحكيم بمساعدة الفيديو".

وتعتمد تقنية الـ "الفار" على مراجعة القرارات التي يتخذها حكم المباراة باستخدام لقطات فيديو وسماعة رأس للتواصل مع الحكم المساعد المتواجد أمام الشاشة عند الضرورة.

